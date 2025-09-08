Mercato OL : Un autre départ annoncé à Lyon après Patouillet

L’OL annonce un autre départ ce même lundi, dans la foulée du transfert de Mathieu Patouillet dans le Golfe.

Mercato : Prêt de Mahamadou Diawara à Anvers

Prêté par l’OL au Havre AC dans la deuxième moitié de la saison dernière, Mahamadou Diawara est revenu à Lyon cet été. Il a participé à la préparation estivale avec l’équipe de Paulo Fonseca. Cependant, il ne jouera pas avec les Gones cette saison. Le club rhodanien a prêté le milieu de terrain au Royal Antwerp en Belgique jusqu’à la fin de la saison.

L’Olympique Lyonnais précise qu’il s’agit d’un prêt payant d’un montant de 250 000 €, incluant une option d’achat fixée à 3 milliosn d’euros, assortie d’un intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value. « L’OL souhaite une excellente saison à Mahamadou Diawara, toujours lié au club jusqu’au 30 juin 2028 », indique le club de Lyon.

🔴🔵 Bonne chance dans ta nouvelle aventure au Royal Antwerp, Mahamadou 🤍🙌https://t.co/an7oiN0q0i pic.twitter.com/q7rcRGKjUp — Olympique Lyonnais (@OL) September 8, 2025

Le joueur de 20 ans a été formé au Paris Saint-Germain. Il a rejoint l’Olympique Lyonnais librement en juillet 2023. Il est évalué à 2 millions d’euros par Transfermarkt. Avant Mahamadou Diawara, l’OL avait officialisé le transfert de Mathieu Patouillet à Al-Hilal FC en Arabie saoudite, pour un montant de 342 000 €, assorti d’un intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value future.