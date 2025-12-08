Mercato PSG : Une pépite veut claquer la porte !

Un jeune crack du PSG pourrait plier ses bagages lors du prochain mercato hivernal. Le joueur manque de temps de jeu.

Mercato PSG : Un départ déjà programmé cet hiver ?

Ilyes Housni arrive au bout de son contrat en juin prochain. Et prolonger au PSG semble impossible. La direction du PSG envisage déjà un départ en janvier. Deux équipes de Ligue 2 se positionnent pour l’accueillir les bras ouverts. Prêté au Havre l’an dernier, Housni évolue cette saison avec les jeunes du Paris SG. La semaine dernière, il a signé un doublé contre Chelsea en International Cup 21.

Pourtant, malgré ce coup d’éclat, son avenir à Paris est incertain. Il a 20 ans, il veut jouer, et le tacticien parisien, Luis Enrique, qui ne l’intègre pas à la rotation, ne semble pas lui ouvrir la moindre porte. Le départ paraît inévitable. Selon Jeunes Footeux, deux clubs de Ligue 2 ont avancé leurs pions : le Red Star et Laval.

À voir

ASSE en crise : Bastia peut tout faire exploser

Lire aussi : PSG Mercato : Mohamed Salah, surprise XXL de l’hiver ??

Initialement, ces deux formations voulaient un recrutement libre en juin. Finalement, un transfert dès janvier prend le dessus parce que Paris y trouve son compte : une petite indemnité et un gros pourcentage à la revente. Ilyes Housni acceptera-t-il de quitter le PSG cet hiver ou choisira-t-il d’attendre la fin de saison pour partir libre et sélectionner tranquillement son futur club ? La décision finale tombera dans les prochaines semaines.

Lire la suite sur le PSG

Mercato : Le PSG tranche pour l’avenir de Safonov face à la polémique

PSG : Grosse polémique autour de Zabarnyi !

À voir

OM : Un retour et trois forfaits confirmés avant l’Union Saint-Gilloise

Mercato PSG : Al-Khelaïfi lâche 50M€ pour Marcus Rashford !