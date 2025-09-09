Après Dembélé et Doué, le PSG annonce un autre terrible coup

Après Ousmane Dembélé et Désiré Doué, le PSG est frappé par un autre malheur durant cette trêve internationale. Le club de la capitale a annoncé la mauvaise nouvelle ce lundi.

Le PSG annonce une absence pour de nombreux mois

Sortie sur blessure le 30 août dernier lors du match contre l’Ajax Amsterdam, Jade Le Guilly souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur droit. La défenseuse de 23 ans a été victime d’une rupture des ligaments croisés lors de ce match amical remporté (6-0), le 30 août passé. L’internationale française a été opérée avec succès en fin de semaine dernière. Elle va désormais entamer les soins et sa rééducation avec le staff médical du Club.

« Sortie sur blessure le 30 août dernier lors du match face à l’Ajax, Jade Le Guilly souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur droit. La défenseure parisienne a été opérée avec succès en fin de semaine dernière. Elle va désormais entamer les soins et sa rééducation avec le staff médical du Club. L’ensemble de la famille du Paris Saint-Germain tient à apporter son soutien à Jade et lui souhaite le meilleur rétablissement possible », écrit le PSG sur son site officiel.

L’ensemble de la famille du Paris Saint-Germain tient à apporter son soutien à Jade et lui souhaite le meilleur rétablissement possible. — PSG Féminines (@PSG_Feminines) September 8, 2025

Pas toujours titulaire, Jade Le Guilly a disputé 20 matches de championnat la saison dernière. C’est au cours de ce même exercice qu’elle a, pour la première fois, porté le maillot de l’équipe de France A. Après son match nul (1-1) contre le RC Lens, promu, le PSG n’a pas lancé idéalement sa saison en Première Ligue, samedi.

Affichant de hautes ambitions, les Parisiennes devront montrer plus si elles veulent concurrencer OL Lyonnes. Mais cela se fera sans Jade Le Guilly, puisque la protégée de coach Paulo César sera absente pendant de longs mois et ne devrait revenir que sur les dernières semaines de compétition.