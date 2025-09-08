Sélection : Tchouaméni se moque du PSG pour Dembélé et Doué

Alors que le PSG crie sa colère sur tous les toits après les blessures de ses attaquants Ousmane Dembélé et Désiré en équipe de France, un cadre des Bleus, Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain du Real Madrid, a dédouané son sélectionneur Didier Deschamps.

Tchouaméni au PSG : « Deschamps n’est pas bête »

Dans une lettre particulièrement virulente, le Paris Saint-Germain a dénoncé ce qu’il qualifie de « faits graves et évitables » après les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Face à cette situation, le club de la capitale appelle « urgemment » à la mise en place d’un « nouveau protocole de coordination médico-sportive entre clubs et sélection nationale, plus transparent et collaboratif. »

Dans un autre courrier adressé à la FIFA, le PSG regrette que la Fédération française de football n’ait pas tenu compte de ses recommandations pour Dembélé en le faisant jouer contre l’Ukraine (2-0), vendredi passé. Les dirigeants parisiens veulent également profiter de la situation pour obtenir le soutien d’autres grands clubs européens dans leur combat contre des calendriers surchargés pour les joueurs.

« Les dirigeants parisiens savent qu’en s’en prenant directement au staff médical dirigé par Le Gall, ils pourraient potentiellement rallier d’autres clubs à leur combat. Ces dernières années, des formations, notamment étrangères, avaient regretté la gestion de certains cas en sélection », explique le quotidien L’Équipe. Et alors que la polémique enfle désormais, les joueurs de l’équipe de France ont commencé à briser le silence sur cette affaire.

En conférence de presse ce lundi, Aurélien Tchouaméni a été invité à revenir sur ce sujet. L’international tricolore du Real Madrid n’a pas mâché ses mots. « Honnêtement, on n’en a pas forcément parlé. On est tous déçu de la blessure d’Ousmane, celle de Désiré aussi, on espère qu’ils vont revenir le plus tôt possible. Mais ce n’était pas un sujet d’actualité pour nous », a d’abord commenté le milieu défensif de 25 ans.

Face à l’intransigeance du PSG, l’ancien joueur de l’AS Monaco a reconnu que « les deux camps défendent leurs intérêts », mais « au final, c’est le joueur qui donne aussi ses sensations. » Poursuivant, Tchouaméni assure que si le joueur « estime pour lui que c’est compliqué de jouer, car il y a un risque très élevé », Didier Deschamps n’a pas d’autre choix que de l’écarter.

« Il n’est pas bête, il sait qu’il faut le faire quand c’est le cas », assène le protégé de Xabi Alonso. « Pour nous, à Madrid, il y a toujours une bonne communication entre les deux parties », a ajouté Aurélien Tchouaméni. Autrement dit, le Paris Saint-Germain en fait un peu trop dans cette affaire.