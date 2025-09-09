Mercato FC Nantes : Kita boucle un nouveau transfert !

Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita scelle le sort d’un autre indésirable pendant ce mercato estival. Le joueur prend la direction de la Belgique.

Mercato FC Nantes : Un autre départ acté !

Jean-Kévin Duverne change encore d’air. Le défenseur du FC Nantes, revenu cet été de son prêt à Courtrai, retourne en Belgique, mais cette fois sous les couleurs de La Gantoise, selon les informations de Ouest-France. Un prêt d’une saison, sans option d’achat, qui confirme que Luis Castro ne comptait pas sur lui dans son effectif.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Un super crack snobe le FCN !

À 28 ans, Duverne cherche du temps de jeu. Le jeune roc est encore en pleine forme et avait déjà montré tout son potentiel lors de son passage à Courtrai. En six mois, il avait disputé 13 matches, marqué 4 buts et offert 2 passes décisives. Des statistiques solides pour un défenseur, qui expliquent l’intérêt de La Gantoise.

À voir

OL: Après Rennes, Paulo Fonseca pousse un ouf de soulagement

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Un départ surprise se négocie en coulisses

Sous contrat avec Nantes jusqu’en 2027, l’international haïtien reste lié aux Canaris sur le long terme. Mais son avenir immédiat s’écrit loin de la Beaujoire. Le club nantais, en revanche, doit composer avec son absence et cherche déjà une solution. Un joker médical ou un joueur libre pourrait renforcer la défense, affaiblie par ce départ. Ainsi, le mercato nantais reste ouvert. Pour Duverne, une nouvelle opportunité s’offre en Belgique.