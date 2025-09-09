Mercato : l’OM va résilier le contrat de cet indésirable

Un autre départ se précise à Marseille. La direction de l’OM va rompre le contrat d’un indésirable.

Mercato OM : Ruben Blanco proche de la sortie

L’OM a déjà allégé son effectif cet été. Plusieurs indésirables sont partis. Mais tous n’ont pas trouvé de porte de sortie avant la fermeture du marché des transferts. Le club, lui, continue de chercher des solutions. Le directeur de football du club, Mehdi Benatia et le président Pablo Longoria restent à l’affût. Le marché est encore ouvert dans certains championnats. Et l’un des joueurs laissés de côté va bientôt plier bagage. Il s’agit de Ruben Blanco.

Le gardien espagnol a 30 ans et n’est plus en odeur de sainteté à Marseille. Roberto De Zerbi ne l’a pas convoqué pour la Ligue des champions. Ce choix dit tout. Le technicien ne compte pas sur lui. L’Equipe rappelle que l’OM avait sondé le Panathinaïkos, mais l’affaire n’a pas abouti.

Blanco n’a disputé que 12 matchs sous les couleurs marseillaises. Trop peu pour s’imposer. Trop peu aussi pour justifier un salaire jugé un peu élevé. L’OM va rompre son contrat. Une économie estimée à 2,5 millions d’euros par saison. Le départ du gardien permettra d’avoir de place dans l’effectif. L’OM espère ainsi poursuivre sa reconstruction et libérer de la place pour de nouvelles ambitions.