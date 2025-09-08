OM : Dans la tourmente, Balerdi reçoit un soutien XXL !

Leonardo Balerdi traverse une période délicate à l’OM, où ses erreurs sont pointées du doigt. Toutefois, cette mauvaise passe contraste avec son statut en équipe nationale.

OM : Leonardo Balerdi, une valeur montante pour l’Argentine

Le début de saison de Leonardo Balerdi à l’OM ne rassure pas. Ses prestations mitigées, ponctuées par un but contre son camp à Lyon (1-0), ont fait de lui la cible de nombreuses critiques. Son statut de leader de la défense marseillais est même remis en cause avec les arrivées de Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. Toutefois, le défenseur argentin bénéficie d’un soutien immense : celui de sa sélection nationale.

Cette trêve internationale est même arrivée au bon moment pour Leonardo Balerdi. Ce dernier a été convoqué par Lionel Scaloni. Le sélectionneur de l’Albiceleste le considère comme un pion essentiel de son groupe. La Preuve ? Il devrait l’aligner lors du match contre l’Equateur. Les médias argentins Olé, La Nacion et TyC Sport sont unanimes sur le sujet, le capitaine de l’OM remplacera Cuti Romero (suspendu).

Cette marque de confiance pourrait être le déclic pour retrouver son meilleur niveau. Elle est en tout cas un soutien fort, loin de la pression marseillaise. Leonardo Balerdi continue de monter en puissance en Argentine. En dépits des nombreux critiques à l’OM et des rumeurs de départ vers la Juventus.