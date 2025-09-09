Mercato Stade Rennais : Accord bouclé pour Diallo !

Le Stade Rennais et l’OM sont sur le point de sceller un nouveau deal. Les deux clubs ont déjà bouclé plusieurs transferts pendant le mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Une pépite du SRFC en route vers Marseille

L’Olympique de Marseille continue d’investir dans la jeunesse. Le club phocéen s’apprête à sécuriser la venue d’un nouveau talent, un profil déjà très suivi malgré son jeune âge. Selon le compte spécialisé Académie SRFC, Elies Diallo, 15 ans, va quitter le Stade Rennais pour rejoindre la Canebière. Le deal est complètement conclu entre les deux formations.

Lire aussi : Mercato : le Stade Rennais attend 3 M€ !

Diallo est né en 2010 et évoluait jusque-là dans l’académie du Stade Rennais. Ce centre de formation produit des joueurs pétris de talents. Le jeune joueur montre de très belles qualités et l’OM est passé à l’attaque pour le déloger. Le crack n’est pas encore un professionnel, mais déjà considéré comme une promesse. C’est un joli coup réalisé par les pensionnaires du stade Vélodrome.

À voir

Mercato OL : Un joker proche de signer ?

Lire aussi : Stade Rennais: Après Wooh, un autre transfert bouclé au SRFC

L’opération illustre la volonté du club phocéen de renforcer son centre de formation, attirer les meilleurs profils, construire un vivier solide. La direction veut rivaliser avec les grandes académies françaises, comme celles de Lyon, Rennes ou Paris.