Mercato : L’OM en feu, autre accord avec Tottenham en vue

La direction de l’OM veut encore piocher au sein de l’effectif de Tottenham. Le directeur sportif Medhi Benatia et son équipe travaillent déjà sur un deal avec les Spurs.

Mercato OM : Medhi Benatia tente d’attirer Yves Bissouma

L’Olympique de Marseille ne lâche visiblement plus Tottenham lors des fenêtres de recrutements. Après avoir la main sur Pierre-Emile Hojbjerg en juillet 2024, les Olympiens tentent un nouveau coup chez les Spurs. The Times le confirme, les dirigeants de l’OM ont jeté leur dévolu sur Yves Bissouma en difficulté à Tottenham.

Ce dossier hivernal porte la marque de fabrique du directeur sportif marseillais Medhi Benatia. À savoir saisir une opportunité de marché là où d’autres voient un risque trop important. Rappelons qu’Yves Bissouma traverse actuellement une zone de turbulences en Angleterre. Il a été fragilisé par des incidents extra-sportifs, notamment la fuite d’une vidéo liée à l’usage de protoxyde d’azote.

Réitérer un coup similaire à celui de Pierre-Emile Hojbjerg

L’international malien fait même l’objet d’une procédure disciplinaire interne qui risque de précipiter son départ. Yves Bissouma n’ayant pas prolongé son contrat expirant en juin prochain avec les Spurs. Ceux-ci devraient le vendre cet hiver afin d’éviter qu’il parte gratuitement au terme de la saison. Cette instabilité est une aubaine pour l’OM.

Les négociations pour son transfert devraient s’accélérer dans les semaines à venir en vue d’un possible accord. En misant sur Yves Bissouma, la direction de l’OM ne cherche pas seulement à densifier son effectif. Elle ambitionne aussi de réitérer le « modèle Hojbjerg ». C‘est à dire transformer un talent en disgrâce en Premier League en nouveau leader au Vélodrome. Reste à savoir si ce mouvement audacieux aboutira.

