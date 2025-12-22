ASSE : CdF, les Verts sur un nuage malgré leur élimination

L’ASSE se satisfait de sa prestation face à l’OGC Nice, alors qu’elle a été éliminée en 32e de finale de la Coupe de France.

Horneland a aimé la réaction de l’ASSE face à l’OGC Nice

L’ASSE a fait jeu égal avec l’OGC Nice en première période du match disputé à l’Allianz Riviera. Les deux équipes étaient à égalité (1-1) à la mi-temps. Finalement, les Stéphanois se sont inclinés en deuxième période en concédant un but de Morgan Sanson, à la 72e minute.

Dans leurs réactions d’après-match, Eirik Horneland et ses joueurs se disent satisfaits de leur prestation face à une équipe de Ligue 1.

« Dans les attitudes, dans la solidarité, c’est frustrant de voir qu’on a la capacité de faire ça face à une Ligue 1. C’est cet état d’esprit qu’on doit avoir en Ligue 2 […]. On s’est créé des opportunités. Malgré ce premier but encaissé, on n’a pas baissé la tête. On égalise avant la pause et c’était mérité de revenir à (1-1) », a déclaré l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, sur le site internet du club.

Davitashvili : « On pouvait gagner ce match »

Auteur de l’unique but des Verts, Zuriko Davitashvili a aussi apprécié le match livré par lui et ses coéquipiers. « On a aussi l’impression qu’on pouvait gagner ce match. On a eu les occasions pour marquer plus de buts contre Nice, une bonne équipe de Ligue 1. […]. Normalement, on joue bien, et on a bien joué dimanche », a-t-il déclaré.

Convaincu du potentiel de l’équipe stéphanoise, l’ailier géorgien est confiant et reste positif pour la deuxième moitié de la saison de l’ASSE.

« Après ce match, je garde du positif. On a montré qu’on pouvait jouer à un bon niveau. Parce que notre style de jeu, contre une vraie équipe de Ligue 1, c’est de rendre le ballon, le garder, jouer en possession, créer des bons moments. […]. Je pense que mes coéquipiers aussi sont dans le même état d’esprit », a-t-il assuré.

Jaber : « On a dominé presque tout le match »

Quant à Mahmoud Jaber, il s’est enflammé carrément ! « Notre niveau est celui de la Ligue 1, et nous le savons désormais », s’est-il exclamé, dans des propos rapportés par Evect, malgré l’élimination.

« Je suis d’accord avec le coach. Je pense qu’on a livré un bon match. On a dominé presque tout le match. On manque d’efficacité, car on a eu des opportunités. On a besoin de trouver cette efficacité, mais nous sommes maintenant plus confiants. Il faut désormais le prouver en Ligue 2 », a soutenu le milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne.

