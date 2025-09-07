Stade Rennais: Après Wooh, un autre transfert bouclé au SRFC

Après le récent départ de Christopher Wooh au Spartak Moscou, le SRFC pourrait rapidement boucler un autre transfert dans les jours à venir. Le Stade Rennais pourrait dégraisser et continuer à remplir ses caisses.

Mercato Stade Rennais : Un gardien veut quitter le SRFC

Très actif durant le mercato estival, le Stade Rennais a procédé à un important dégraissage avec 27 joueurs sortis de l’effectif d’Habib Beye. Et ces dernières heures, les médias turcs assurent qu’un autre joueur pourrait quitter les rangs du SRFC quelques jours après le départ libre de départ de Christopher Wooh en Russie.

Alors que le mercato est toujours ouvert en Turquie jusqu’au 12 septembre, Göztepe, pensionnaire de la Süper Lig, serait intéressé de près par le gardien de but du SRFC, Dogan Alemdar. Formé à Kayserispor, le portier de 22 ans ne supporte plus sa situation à Rennes, où il est barré par Brice Samba.

Désireux d’avoir du temps de jeu cette saison, le jeune international turc pourrait ainsi retourner dans son pays dans les prochains jours. Le club d’Izmir, dirigé par Stanimir Stoilov, verrait en Alemdar un candidat solide pour concurrencer Mateusz Lis et renforcer la concurrence au poste de gardien de but.

« Dogan Alemdar souhaite retrouver du temps de jeu et la Turquie représente une option séduisante pour sa carrière », assurent des proches du dossier. Actuellement, les négociations entre les différentes parties porteraient sur un prêt avec option d’achat, tandis que le Stade Rennais préférerait un transfert définitif.

Le SRFC pourrait empocher autour de 3 millions d’euros dans ce deal. Recruté à l’été 2021 contre un chèque de 3,50 millions d’euros, Dogan Alemdar est lié au club breton jusqu’en juin 2027 et évalué à 1,50 million d’euros sur le site spécialisé Transfermarkt. Après le départ récent de Christopher Wooh, Alemdar pourrait donc être le prochain à quitter le SRFC.