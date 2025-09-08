Mercato : L’OM prévoit déjà l’arrivée d’une star en 2026

La direction de l’OM ne se repose pas sur ses lauriers, elle a déjà la tête tournée vers le mercato d’hiver. Les Phocéens envisagent de relancer les négociations pour Dani Ceballos du Real Madrid.

Mercato : L’OM déjà prêt à relancer le dossier Dani Ceballos en janvier prochain

Le mercato de l’Olympique de Marseille a été très mouvementé avec une douzaine de recrues signées. La direction phocéenne a visiblement réalisé un travail remarquable, car ce recrutement ravit bon nombre de supporters. Même si le début de saison reste encore mitigé. Le président Pablo Longoria et son équipe ont aussi connu des échecs sur ce marché des transferts.

L’un des gros coups manqués de l’OM porte le nom de Dani Ceballos. Le milieu de terrain de Real Madrid était à deux doigts de signer à Marseille cet été. Les deux formations s’étaient même entendues pour son prêt. Mais une volte-face du joueur a tout fait basculer. Marseille s’est retiré des négociations, et le joueur de 29 ans est finalement resté à Madrid. Sauf que ce dossier n’en restera pas là.

15 à 20 millions d’euros pour son transfert

🚨En estos momentos hay bastante optimismo con que se pueda producir la salida de Ceballos. El Real Madrid y O. Marsella ya negocian.



El jugador está empujando para que se produzca la operación en la búsqueda de más minutos. pic.twitter.com/c7ZOXCXWLF — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) August 25, 2025

Après cette tentative manquée, l’OM devrait avoir une nouvelle chance lors du mercato de janvier. Real Madrid Exclusivo explique que la porte pourrait s’ouvrir à nouveau pour Dani Ceballos, en fonction de son temps de jeu. S’il est peu utilisé par Xabi Alonso, le milieu de terrain décidera certainement d’aller ailleurs en seconde partie de saison. Cela dans l’optique d’augmenter ses chances de participer à la Coupe du Monde 2026 avec la Roja.

L’OM aurait l’occasion de le recruter dans ce cas de figure. Attention, la Juventus Turin envisagerait aussi de recruter le joueur du Real Madrid en janvier prochain. Son prix de vente est estimé entre 15 et 20 millions d’euros. Reste à voir si l’OM retentera sa chance pour Dani Ceballos. Nous le saurons dans les mois à venir.