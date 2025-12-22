Mercato : Le PSG annonce sa décision pour Gonçalo Ramos !

Malgré des critiques de plus en plus acerbes et des prestations en dent de scie dans cette première partie de saison, Gonçalo Ramos ne quittera pas le PSG lors du mercato hivernal. Le club a tranché pour l’attaquant portugais.

Mercato : Gonçalo Ramos va terminer la saison à Paris

Meilleur buteur du Paris Saint-Germain sur cette première partie de saison avec 10 réalisations toutes compétitions confondues, Gonçalo Ramos doit tout de même se contenter d’un temps de jeu limité sous les ordres de Luis Enrique. Deuxième voire souvent troisième ou même quatrième choix de l’entraîneur parisien, l’avant-centre de 24 ans se voit tout de même continuer au Paris SG.

Il n’est pas question d’une vente cet hiver, selon le journal Le Parisien. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Gonçalo Ramos n’a pas réclamé un transfert et les dirigeants du club de la capitale n’ont pas non plus prévu de lui montrer la sortie en janvier. Bien au contraire.

Gonçalo Ramos très important dans le groupe du Paris SG

Régulièrement annoncé sur le départ par plusieurs médias étrangers, sachant que l’ancien attaquant du Benfica Lisbonne veut avoir plus de temps de jeu en vue de la prochaine Coupe du Monde, Gonçalo Ramos se sent très bien à Paris et « ne partira pas cet hiver », à en croire le quotidien régional, qui ajoute que « le PSG assure qu’il est très satisfait de Gonçalo Ramos, un attaquant qu’il juge précieux dans son effectif et qu’il lui sera difficile de remplacer en janvier. »

Alors que des rumeurs annoncent l’arrivée d’un nouvel attaquant cet hiver, Daniel Xuereb explique que « c’est important » que le Paris Saint-Germain garde son numéro 9 « pour la deuxième partie de saison. » Surtout avec toutes les absences de ces derniers temps.

« Même si les jeunes sont bons aussi, Ramos possède une certaine expérience. Il est utile dans un effectif. En février, il va y avoir beaucoup de matchs. Il a toujours marqué pas mal de buts même en étant remplaçant. C’est un joueur sur qui on peut toujours compter », a indiqué l’ancien joueur du PSG.

