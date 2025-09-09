ASSE Mercato : Des pistes pour trois joueurs indésirables

L’ASSE est toujours à la recherche d’un point de chute pour trois joueurs indésirables. Ils peuvent encore rejoindre la Turquie, la Grèce ou le Golfe.

Pour les indésirables, l’ASSE regarde les pays où le mercato est encore ouvert

L’ASSE tente de se débarrasser d’Yvann Maçon, Dylan Batubinsika et Igor Miladinovic de son effectif. Ils sont écartés du groupe professionnel par Eirik Horneland qui ne compte pas sur eux. Malgré la fermeture du mercato en France et dans les grands championnats, ces joueurs indésirables peuvent rejoindre des championnats ou le mercato est encore ouvert.

Lisez aussi : ASSE : Des incertitudes chez les Verts avant Clermont

En Turquie, en Grèce, en Arabie saoudite, au Qatar, au Mexique, en Serbie, en Israël ou encore à Chypre. Dylan Batubinsika avait été proposé à des clubs en Grèce et en Turquie pendant le mercato estival. Il avait également une touche en Israël où il a évolué en 2022-2023 au Maccabi Haïfa. Mais ces pistes ne sont pas allées jusqu’au bout.

Yvann Maçon proposé en Turquie et en Grèce

Quant à Yvan Maçon, il devait signer au Servette de Genève, club avec qui l’AS Saint-Etienne avait trouvé un accord. Mais il a été recalé à la visite médicale en Suisse. D’après les informations d’Evect, les services du défenseur latéral guadeloupéen ont été proposés en Turquie ainsi qu’en Grèce ces derniers jours, mais sans suite favorable pour l’instant.

Igor Miladinovic vers un retour en Serbie

Concernant Igor Miladinovic, son contrat va jusqu’en juin 2028, mais il n’a pas de temps de jeu chez les Verts. L’ASSE lui cherche un club où il pourrait jouer régulièrement afin de poursuivre sa progression. Le milieu offensif serbe peut encore rejoindre un club de Ligue 1 ou de Ligue 2, sous la forme de joker. Selon les indiscrétions du média spécialisé, « une solution pourrait être trouvée » pour l’ancien joueur du FK Cukaricki dans son pays natal.

À voir

Mercato : Rebondissement à l’OM, une arrivée à 0€ s’effondre

Lisez aussi : ASSE : Les supporters de Saint-Etienne frappent un gros coup

Pour rappel, le mercato est ouvert en Grèce et en Turquie jusqu’au 12 septembre, puis en Serbie jusqu’au 19 septembre. Yvan Maçon, Dylan Batubinsika et Igor Miladinovic trouveront-ils chassures à leurs pieds dans les championnats encore ouverts aux transferts ?