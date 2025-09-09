FC Nantes : Une terrible nouvelle tombe !

Le technicien du FC Nantes, Luis Castro reçoit une mauvaise nouvelle pendant cette trêve internationale. Un cadre de l’équipe a contracté une blessure et va manquer le choc face à l’OGC Nice en Ligue 1.

FC Nantes : Herba Guirassy blessé, coup dur pour Nantes avant Nice

Herba Guirassy, 19 ans, n’a pas joué avec l’Équipe de France Espoirs lundi soir. L’attaquant du FC Nantes s’est blessé aux ischios samedi, pendant l’entraînement. La Fédération Française de Football a confirmé son forfait. Il devait connaître sa première sélection face à la Serbie, ce lundi soir à Lorient. Gérald Baticle comptait sur lui. Mais la douleur à la cuisse droite l’écarte.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Kita boucle un nouveau transfert !

À voir

Mercato PSG : Luis Campos prépare un joli coup !

Le joueur sort pourtant d’un bon début de saison. Formé à la Jonelière, aligné d’entrée lors des trois premières journées de Ligue 1, il a pesé sur le jeu nantais. Une passe décisive contre Auxerre avait marqué son apport. Ce rendement avait convaincu Baticle de l’appeler.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Un super crack snobe le FCN !

Pour Guirassy, l’arrêt tombe mal. Il perd l’occasion de s’imposer chez les Bleuets. Et son club tremble aussi. Samedi, Nantes se déplace à Nice. Le tacticien nantais, Luis Castro pourrait devoir se passer de son seul ailier gauche de métier depuis le départ de Moses Simon. Des solutions existent : Matthis Abline ou Mayckel Lahdo peuvent occuper le couloir. Mais aucun n’a le profil naturel de Guirassy. Voilà pourquoi son absence inquiète les Canaris.

À voir

Mercato OM : Un super crack arrive !