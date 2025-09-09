Mercato PSG : Doué et Dembélé blessés, un monstre arrive !

Avec les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, le PSG pourrait frapper un gros coup lors du prochain mercato hivernal pour renforcer son secteur offensif. Une star de Premier League serait ainsi dans les plans de Luis Campos.

Mercato : Une star d’Arsenal plaît au PSG

Blessés avec l’équipe de France durant cette trêve internationale, Désiré Doué et Ousmane Dembélé vont manquer respectivement quatre et six semaines de compétitions avec le Paris Saint-Germain. Forcément, c’est un gros coup dur pour le club de la capitale qui va devoir défendre son titre de Champion d’Europe, dont les deux joueurs seront forfaits pour les deux premières sorties.

Lisez aussi : Mercato PSG : Gabriel Martinelli pour oublier Kylian Mbappé ?

À voir

Mercato : Rebondissement à l’OM, une arrivée à 0€ s’effondre

Si Luis Enrique a refusé tout renfort offensif cet été, cette situation oblige désormais l’entraîneur du PSG à envisager clairement l’arrivée d’un nouvel attaquant en janvier. Et selon les informations du site Transfer Feed, Gabriel Martinelli serait ainsi sur les tablettes des dirigeants parisiens.

Pressenti au Bayern Munich cet été, le joueur d’Arsenal a vu son transfert bloqué par l’arrivée de Luis Diaz. Mais le PSG pourrait profiter du mercato de l’hiver pour l’attirer en Ligue 1. Surtout que les Gunners ne sont pas forcément opposés à un départ de son joueur de 24 ans.

Arsenal prêt à se séparer de Gabriel Martinelli en janvier

Arrivé à l’été 2019 en provenance d’Ituano pour 7,10 millions d’euros, Gabriel Martinelli est devenu une figure appréciée à Arsenal. Chouchou de l’Emirates Stadium, le natif de Guarulhos incarne l’une des réussites du projet de Mikel Arteta. Auteur de 10 buts et 6 passes décisives en 51 matches la saison dernière, Martinelli pourrait être sacrifié par le club londonien afin d’injecter du sang neuf dans son effectif.

Selon Caughoffside, « Arsenal aurait évalué Martinelli à 60 millions de livres sterling pendant la fenêtre d’été, mais la plupart des prétendants l’ont évalué plus près de 40 millions de livres sterling, mettant tout mouvement immédiat en suspens. » Le Paris Saint-Germain, fort de sa puissance financière et sportive, se présente comme une option crédible pour accueillir l’attaquant brésilien.

À voir

ASSE Mercato : Des pistes pour trois joueurs indésirables

Lisez aussi : PSG Mercato : Arteta annonce la couleur pour Saliba et Martinelli

Un an après avoir délogé Khvicha Kvaratskhelia du Napoli pour 70 millions d’euros, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pourraient investir le même montant pour faire venir Gabriel Martinelli à Paris en janvier 2026. Le compatriote de Marquinhos disposant d’un contrat courant jusqu’en juin 2027, Arsenal pourrait même se montrer moins gourmand. Mais il faudra compter avec la concurrence de l’AC Milan, déjà intéressé cet été.