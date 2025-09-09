Stade Rennais Mercato : Deux départs en Turquie actés

Le Stade Rennais a été très actif sur le marché des transferts cet été, dans les deux sens. Deux mouvements sont d’ailleurs encore annoncés.

Mercato Stade Rennais : Yildirim et Alemdar vers Göztepe en Turquie

Le Stade Rennais a enregistré de nombreux départs, mais aussi plusieurs arrivées pendant le mercato d’été, refermé le lundi 1er septembre en France. Toutefois, il y a encore du mouvement à Rennes, alors que le marché des transferts a pris fin dans les grands championnats européens. En effet, Ouest France annonce le départ Bertug Yildirim et de Dogan Alemdar, deux joueurs turcs poussés vers la porte de sortie.

Lisez aussi : Mercato Stade Rennais : Accord bouclé pour Diallo !

Prêté à Getafe la saison dernière et revenu à Rennes cet été, le premier n’entre pas dans plans de Habib Beye. Le SRFC cherche à se débarrasser de l’avant-centre de 23 ans, dont le contrat va jusqu’en juin 2028. Le deuxième n’a également pas la confiance du nouvel l’entraîneur des Rouge et Noir. Malgré les départs de Steve Mandanda et Geoffrey Lembet, le gardien de but turc de 22 ans est poussé dehors.

À voir

Mercato : Un renfort XXL arrive à l’OM, Guendouzi jubile !

Lisez aussi : OL: Après Rennes, Fonseca pousse un ouf de soulagement

D’après les informations du média régional, Bertug Yildirim et Dogan Alemdar retournent en Turquie, dans leur pays d’origine. Leur départ est déjà bouclé. Ils vont s’engager avec Göztepe, actuel troisième de Süper Lig, d’après les informations de la source. Notons que le mercato est ouvert en Turquie jusqu’au 12 septembre 2025.