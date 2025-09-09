Mercato OL : Un joker proche de signer ?

La direction de l’OL pourrait recruter un joker pour renforcer la ligne défensive de l’équipe. Le technicien des Gones, Paulo Fonseca demande de renfort.

Mercato OL : Lyon prêt à recruter un joker inattendu ?

Une semaine après la clôture du mercato, Lyon retrouve la Ligue 1. Direction Rennes, un déplacement difficile. Mais, en coulisses, le club ne s’arrête pas. L’OL cherche toujours un joker. Et, surprise, ce ne serait pas devant. Beaucoup imaginaient un nouvel attaquant. Mikautadze est parti, Satriano est arrivé, mais le public attendait un renfort offensif.

Pourtant, Le Progrès révèle ce mardi une autre piste. Matthieu Louis-Jean et son équipe viseraient un défenseur. Pourquoi ? Parce que Lyon, malgré trois matchs sans but encaissé, manque d’un joueur polyvalent derrière. Paulo Fonseca aimerait une option de plus pour la suite. Le quotidien indique que la saison sera longue.

Les titulaires tiennent la baraque, mais les doublures restent inexpérimentées. Et la CAN approche. Niakhaté partira avec le Sénégal, Mata avec l’Angola. Les absences pèseront. La récente frayeur autour de Niakhaté, finalement sans gravité, a renforcé l’idée. Recruter un défenseur libre ou un joker reste possible. Lyon pourrait donc rapidement bouger et sécuriser la défense.

