OL : Kang conclut une signature historique à Lyon

Michele Kang, nouvelle présidente de l’OL, a décroché une signature historique. Elle a réussi à prolonger le contrat de naming du stade du club avec Groupama, jusqu’en 2030.

L’OL et Groupama Rhône-Alpes Auvergne poursuivent leur aventure. Ils ont prolongé leur partenariat relatif au naming du stade du club rhodanien, pour cinq ans. Le stade de Décines reste donc sous l’appellation Groupama Stadium jusqu’en 2030. Selon Actu Lyon, ce contrat rapporte 35 millions d’euros au club sur la durée du contrat.

Le contrat de partenariat a été signé en présence de Michele Kang, présidente de l’Olympique Lyonnais, Michael Gerlinger, directeur général, Patrick Laot, président de Groupama Rhône-Alpes Auvergne et de Francis Thomine, directeur général.

Avec ce nouvel accord, le club rhodanien et l’assureur prolongent la durée de leur partenariat à 13 ans, car il a été initié en 2017. Et c’est un record en France pour un contrat de naming, comme l’a souligné le club dans son communiqué officiel.

« La poursuite de la collaboration entre deux acteurs majeurs de leur territoire, témoigne de la relation de confiance et du lien étroit entre l’assureur mutualiste et le club lyonnais qui se sont tissés à travers le temps », a commenté la direction de Lyon.

Kang : « Nous sommes extrêmement honorés de compter Groupama parmi nos partenaires »

En réaction à cette signature historique, Michele Kang a déclaré : « Nous sommes extrêmement honorés de compter Groupama parmi nos partenaires. Leur fidélité et leur confiance confirment notre stratégie de maintenir un lien durable avec notre territoire, avec les grands lyonnais et plus largement tous les supporters du club […] ».

« Nous sommes fiers de reconduire le naming du Groupama Stadium avec l’OL. Pour Groupama Rhône-Alpes Auvergne, ce renouvellement est un acte de conviction et de solidarité. […]. Plus que jamais, le Groupama Stadium porte en lui le pouvoir de nous rassembler ! », a réagi Francis Thomine, Directeur général de Groupama Rhône-Alpes Auvergne.