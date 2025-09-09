OL : Après Lyon, Bruno Cheyrou rebondit à l’UEFA

Parti de l’OL en janvier 2024, Bruno Cheyrou a rebondi à l’UEFA. Il intègre le département en charge de l’évolution des footballeurs.

Ex-OL : Bruno Cheyrou intègre l’UEFA

Responsable du recrutement à l’OL entre juillet 2020 et juin 2023, Bruno Cheyrou avait été promu au sein du groupe Eagle Football Group par John Textor. Il a été conseiller du groupe américain de juillet 2023 au 19 janvier 2024. Un an et demi après son départ de l’Olympique Lyonnais, le dirigeant de 47 ans rebondit à l’UEFA. Il est nommé à un poste au sein du département technique en charge du développement des joueurs.

Cheyrou : « Ce nouveau défi est une opportunité de contribuer au football »

Le consultant sportif de Canal+ se réjouit d’intégrer une institution comme l’UEFA, mais de surtout affronter un nouveau défi. « Ce nouveau défi est une fantastique opportunité de contribuer au football sous un autre angle, en collaborant avec des collègues et des fédérations pour façonner l’avenir du développement des joueurs », a-t-il réagi, dans des propos rapportés par Olympique-et-Lyonnais.

Bruno Cheyrou a été footballeur entre 1998 et 2015 avant sa reconversion. Il avait été formé à Lens pus à Lille. Après ses débuts professionnels avec le LOSC, il avait joué à Liverpool, Marseille, Bordeaux, Rennes, Nantes et Boulogne-Billancourt où il a mis un terme sa carrière, à l’été 2015.