PSG: Philippe Diallo répond en personne à Nasser Al-Khelaïfi

Depuis les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, c’est la guerre des mots entre le PSG et la fédération française de football. Après Nasser Al-Khelaïfi, président du club de la capitale, c’est au tour de Philippe Diallo, le patron de l’institution française, de donner de la voix .

Le PSG réclame un nouveau protocole à la FFF

Après les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé avec l’équipe de France, vendredi face à l’Ukraine (2-0), le Paris Saint-Germain a produit un cinglant communiqué pour appeler à la révision de la relation entre les clubs et les sélections, ainsi que la création d’un « nouveau protocole de coordination médico-sportive entre clubs et sélection nationale, plus transparent et collaboratif, pour faire de la santé des joueurs et de leur accompagnement médical une priorité absolue. »

Lisez aussi : Equipe de France : la sortie très musclée de Philippe Diallo sur Zinedine Zidane

À voir

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma agite déjà l’Angleterre !

Pour mieux se faire entendre, le PSG a adressé un courrier à la Fédération Française de Football. « Le Paris Saint-Germain, qui suit médicalement ses joueurs tout au long de l’année et dispose d’informations précises et circonstanciées, avait transmis à la Fédération des éléments médicaux concrets, avant même le début du rassemblement de l’équipe de France, sur la charge de travail supportable et les risques de blessures de ses joueurs.

Le club déplore que ces recommandations médicales n’aient pas été prises en compte par le staff médical de l’Équipe de France ainsi que l’absence totale de sollicitation et de concertation avec ses équipes médicales.

Le Paris Saint-Germain qui tient à réaffirmer son attachement à la mission fédérale et à l’Équipe de France dont le rayonnement constitue un objectif pleinement partagé, souhaite que ces événements regrettables ouvrent la voie à la mise en place d’un nouveau cadre formalisé de coordination médicale, garantissant des échanges systématiques, documentés et réciproques entre les staffs médicaux des clubs et de la sélection ainsi qu’au respect d’un principe de précaution renforcé dans la convocation et l’utilisation des joueurs, notamment lorsqu’ils présentent une pathologie en cours de traitement.

À voir

Mercato : Un renfort XXL arrive à l’OM, Guendouzi jubile !

Lisez aussi : INFO : Ousmane Blessé, le PSG attaque la FFF devant la FIFA

Les faits récemment survenus, graves et évitables, doivent donner lieu à des mesures correctives rapides et immédiates. Le Club se tient prêt à contribuer activement à ce travail collectif, dans l’intérêt des joueurs et de l’ensemble du football professionnel », écrit le Champion de France et d’Europe en titre. La réponse de l’institution française n’a pas tardé.

Philippe Diallo écrit à Nasser Al-Khelaïfi

Lundi, le président de la FFF, Philippe Diallo, a personnellement envoyé une lettre à son homologue du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. D’après le journal Le Figaro et d’autres médias hexagonaux, le successeur de Noël Le Graët a défendu ses salariés et le staff de Didier Deschamps dans son courrier et adopté un « ton mesuré, mais ferme », affirmant notamment que la sélection est au-dessus de tous les clubs, dont le Paris Saint-Germain.

Concernant la demande du PSG de revoir la communication et le protocole de coordination médico-sportive avec le staff des Bleus, Philippe Diallo n’a pas du tout abordé cette question, « une manière de ne pas se laisser dicter le tempo par les champions d’Europe », commente le média général.

À voir

Stade Rennais Mercato : Deux départs en Turquie actés

Lisez aussi : OM : Le geste fort de Didier Deschamps envers Adrien Rabiot

Pour rappel, cette demande des dirigeants parisiens est arrivée dans la foulée d’un courrier écrit par le club de la capitale à l’équipe de France à propos d’Ousmane Dembélé avant le match contre l’Ukraine. Le club de la capitale insistait sur le fait que l’attaquant de 28 ans n’était pas apte à jouer et risquait une blessure, un courrier que n’a pas considéré le staff médical des Bleus et qui a mené à la grosse blessure du joueur parisien.