Cet été, le PSG a frappé un gros coup en attirant Ilya Zabarnyi en provenance de Bournemouth dans les dernières semaines du mercato. Pour finaliser cette belle signature, Luis Campos aurait usé de malice dans les négociations.

Mercato : « Le PSG a tout simplement piégé Ilya »

À la recherche d’une pointure au poste de défenseur central pour préparer la succession de Marquinhos, qui pourrait partir à l’issue de la saison, le Paris Saint-Germain est allé chercher Ilya Zabarnyi en Premier League, du côté de Bournemouth. Après plusieurs semaines de négociations, les deux clubs sont tombés d’accord pour un transfert autour de 66 millions d’euros.

Lisez aussi : Mercato PSG : Matvey Safonov répond cash à Ilya Zabarnyi !

L’international ukrainien de 22 ans a signé un contrat de cinq ans en faveur du PSG, soit jusqu’en juin 2030. Mais ce transfert commence déjà à faire parler au-delà des frontières de la France. En effet, la cohabitation entre Ilya Zabarny et le gardien de but russe Matvey Safonov continue de faire couler beaucoup d’encre.

À voir

Révélation à l’OM : Un deal secret avec le Real Madrid fuite

En pleine guerre avec la Russie depuis plusieurs années, l’Ukraine juge mal cette cohabitation de l’un de ses meilleurs ambassadeurs avec un Russe. D’ailleurs, l’ancien international ukrainien Evgeniy Levchenko pense que Luis Campos, conseiller sportif du PSG, a trompé Zabarnyi en lui promettant le départ de Safonov pour le faire signer Paris.

Lisez aussi : Mercato : Zabarnyi, Safonov, le PSG frappe un coup politique

« La position personnelle d’Ilya est incontestable. Nous ignorons quels accords ont été conclus avec le PSG. À mon avis, Zabarnyi aurait pu se voir promettre, avant la signature du contrat, que Safonov ne serait pas dans l’équipe. Ce qui s’est passé va ternir son image en Ukraine. Aurait-il pu changer de club ? C’est le cas, et le PSG a tout simplement piégé Ilya, qui a fait confiance aux Qataris pour débloquer la situation dans un contexte quasi politique », a notamment déclaré Evgeniy Levchenko dans des propos rapportés par Sport.ua.

À voir

ASSE : Une première sanction en vue pour Ekwah

Lisez aussi : Mercato : Le PSG annonce une nouvelle recrue après Zabarnyi

De son côté, le nouveau défenseur du PSG assure n’avoir aucune relation avec les Russes. « Dans mon pays, une guerre à grande échelle fait rage depuis quatre ans. Les Russes sont des agresseurs qui tentent en vain de détruire la liberté et l’indépendance de l’Ukraine. La guerre continue, et je n’entretiens aucune relation avec les Russes », a récemment lancé le nouveau 6 du Paris Saint-Germain.