Mercato : L’OM et l’ASM à la lutte pour un roc français

Un duel entre l’OM et l’AS Monaco pourrait animer le prochain mercato d’hiver. Les deux clubs de Ligue 1 seraient sur les traces d’Axel Disasi, en difficulté à Chelsea.

Mercato : Axel Disasi vers un retour en France, l’OM et l’AS Monaco sur le coup

Le mercato de l’OM s’est soldé par l’arrivée d’une douzaine de recrues estivales. Cela ne l’empêche pas pour autant de travailler sur un gros coup en perspective. Axel Disasi traverse actuellement une période difficile à Chelsea. Le défenseur acheté pour 45 millions d’euros en à l’été 2023 est relégué sur le banc de touche. Il n’a disputé aucun match cette saison.

Pire, l’international tricolore a été écarté de la liste pour la Ligue des champions. Preuve qu’il n’entre plus dans les plans des Blues. Ces arguments poussent nettement Axel Disasi vers la sortie. Et un retour en France ne serait pas pour déplaire à l’ancien Monégasque. D’après Le Phocéen, deux clubs de Ligue 1 surveilleraient déjà sa situation à Chelsea : l’OM et l’AS Monaco.

I'd obviously prefer him sold now.



But Axel Disasi is better than many people think, Pochettino, Emery, and now Maresca misprofiled him.



All played him as a Right Back, he is limited to playing in the middle of a Back 3, a CCB, that's it.



2nd most progressive passer from… pic.twitter.com/U5EQCsGtgf — JnR (@CFCJnR) September 8, 2025

Ces deux équipes sont engagées en Ligue des champions cette saison. De plus, la perspective de retrouver un championnat qu’il connaît bien, reste un atout majeur pour convaincre Axel Disasi. Olympiens et Monégasques ont donc une sérieuse chance de le recruter lors du prochain mercato de janvier. Reste à savoir qui parviendra à finaliser cette opération. Du côté de l’OM, il faudra certainement acter un départ en défense avant de passer à l’offensive pour le joueur de 27 ans.