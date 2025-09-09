Révélation à l’OM : Un deal secret avec le Real Madrid fuite

L’OM a multiplié les approches cet été en vue de recruter Dani Ceballos. La direction marseillaise a même proposé au Real Madrid un échange inattendu, en intégrant Adrien Rabiot dans l’affaire.

Mercato : L’OM a proposé un échange Rabiot-Ceballos au Real Madrid

L’Olympique de Marseille a tenté un coup audacieux en tout fin de mercato. Ayant mis Adrien Rabiot en vente suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe, la direction phocéen cherchait une solution de rechange. L’une des pistes étudiées menait au milieu de terrain du Real Madrid, Dani Ceballos.

L’international espagnol était le profil désigné pour succéder à Adrien Rabiot. Cette approche marseillaise ne déplaisait pas au principal concerné. Au point où le Real Madrid a donné son vert pour son prêt. Mais, selon le journaliste Alexis Bernard, les discussions entre les deux formations ne se sont pas limitées à une simple transaction.

La direction de l’OM aurait proposé au Real Madrid d’intégrer Adrien Rabiot dans l’affaire, en échange de Dani Ceballos. Cette proposition était intéressante, cependant elle a rapidement été refusée. Les Merengues n’ont pas donné suite à cet échange. Dani Ceballos est finalement resté dans la capitale espagnole. Tandis que l’OM vendu Adrien Rabiot à l’AC Milan. Les Olympiens ont recruté Matt O’Riley et Arthur Vermeeren pour renforcer l’entrejeu.