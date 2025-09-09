Mercato PSG : Tottenham fomente un coup fumant pour l’hiver

Après avoir accueillir Randal Kolo Muani lors du dernier mercato estival, Tottenham pourrait une nouvelle fois négocié un deal avec le PSG en 2026. Explications.

Mercato : Tottenham rêve d’un Titi du PSG

Héros inattendu en finale de la dernière Ligue des Champions, Senny Mayulu attire déjà d’autres grands clubs européens, notamment Tottenham. Buteur en finale contre l’Inter Milan, le milieu offensif de 19 ans aurait fait l’objet d’une belle offre de la part de Tottenham en fin de mercato passé.

En effet, selon les informations du média Teamtalk, les Spurs auraient formulé une proposition tardive pour recruter Senny Mayulu cet été. Mais le Paris SG n’aurait pas donné suite, convaincu du potentiel et du rôle grandissant que peut jouer Mayulu dans la rotation instaurée par Luis Enrique, l’entraîneur des Rouge et Bleu.

Son but en finale de la Champions League a offert au jeune homme une place unique dans l’histoire, puisqu’il est devenu le troisième plus jeune buteur lors d’une finale de C1, derrière Patrick Kluivert et Brian Kidd. Polyvalent au milieu de terrain, Mayulu peut occuper presque toutes les positions, un atout majeur pour Luis Enrique.

🚨 Tottenham Hotspur made a late move to sign Paris Saint-Germain's Senny Mayulu before the transfer window shut.



They could revive their interest in 2026.



(Source: @TEAMtalk) pic.twitter.com/NZXC9qtYKE — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) September 9, 2025

La saison dernière, il a disputé 34 rencontres. Pour cet exercice 2025/2026, son temps de jeu devrait augmenter, notamment durant les absences d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Estimé à 15 millions d’euros, le natif de Le Blanc-Mesnil reste une véritable aubaine pour les clubs anglais, Chelsea et Manchester City étant également attentifs à sa progression.

Depuis le début de la saison, Mayulu a contracté une blessure à la cuisse et ne pourra faire ses débuts qu’à la fin du mois. Son profil plaît à Tottenham, qui connaît un nouveau cycle avec l’arrivée de Thomas Frank. Toutefois, le PSG considère son milieu français comme une future star et ne veut absolument pas le vendre. Qu’à cela ne tienne. À en croire TeamTalk, le club anglais devrait revenir à la charge dès 2026 auprès du Paris Saint-Germain.