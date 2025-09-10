Mercato PSG : Incroyable rebondissement pour Ibrahima Konaté

Récemment annoncé proche d’un accord avec Liverpool pour prolonger son contrat, Ibrahima Konaté se dirigerait finalement vers un départ libre en fin de saison. Associé au PSG et au Real Madrid, le défenseur français aurait déjà fait son choix.

Mercato PSG : Ibrahima Konaté refuse de prolonger avec Liverpool

Récemment, le site Liverpool Echo a annoncé que les derniers pourparlers entre l’entourage d’Ibrahima Konaté et la direction de Liverpool FC seraient positifs. Le média local affirme que les Reds avaient désormais confiance dans sa capacité à conclure un accord avec le défenseur central français pour signer une prolongation au-delà de juin 2026.

Toujours selon la même source, une officialisation de la prolongation de Konaté pourrait même intervenir avant le mercato hivernal, histoire d’éviter toute surprise dans le mois de janvier. Le Paris SG et le Real Madrid étant toujours positionnés pour le recruter. Mais aux dernières nouvelles, l’ancien défenseur du RB Leipzig n’envisagerait plus un renouvellement à Liverpool et aurait clairement fait son choix pour la suite de sa carrière.

Ibrahima Konaté au Real Madrid la saison prochaine ?

À en croire le journal AS, le Real Madrid ne prolongera pas David Alaba et Antonio Rüdiger, tous deux liés jusqu’en juin 2026, et travaille en coulisses sur le recrutement de nouveaux joueurs en défense centrale. Dans cette optique, le journaliste José Félix Diaz de Marca assure que les discussions seraient d’ores et déjà avancées avec Ibrahima Konaté.

D’ailleurs, selon plusieurs intermédiaires de la Maison-Blanche, relayés par Defensa Central, le compatriote de Kylian Mbappé « préfère aller au Real Madrid, c’est clair. » Un an après Trent Alexander-Arnold, un autre défenseur de Liverpool pourrait rejoindre les rangs du Real Madrid en tant qu’agent libre. Au grand désarroi du Paris Saint-Germain.