PSG : Barcola envoie un message clair à ses dirigeants !

Buteur décisif avec les Bleus face à l’Islande, Bradley Barcola a profité de l’après-match pour adresser un message limpide au PSG. Entre ambitions internationales et rassurances physiques, l’ailier a su mêler efficacité et maturité.

PSG : Bradley Barcola, un but qui change tout pour les Bleus

Au Parc des Princes, les Bleus ont dominé l’Islande (2-0) pour leur deuxième rencontre qualificative au Mondial 2026. Si Kylian Mbappé a ouvert le score, Bradley Barcola a scellé la victoire d’un but plein de sang-froid à la 62e minute. Une réalisation précieuse pour libérer son équipe et renforcer sa place dans le groupe France.

Interrogé par TF1 après la rencontre, l’attaquant formé à l’OL a tenu à revenir sur la prestation collective : « Ça a été dur tout le match. On est tombé sur une équipe qui défendait très bas. On a su marquer, on va retenir ça ce soir. » Des mots simples, mais lourds de sens, tant le contexte autour de lui était scruté.

Le message rassurant pour le Paris SG

La veille du match, Didier Deschamps avait balayé d’un revers les insinuations sur une éventuelle mise au repos liée au PSG : « Bradley Barcola ménagé ? Et après, j’ai le Bayern, le Real qui m’appellent, et je vous fais jouer… C’est moi qui prends les décisions. » Une sortie ferme, qui a replacé le sélectionneur au centre du jeu.

Barcola, lui, a terminé la soirée avec une annonce qui fera sourire les dirigeants parisiens, irrités depuis l’affaire Dembélé/Doué : « Tout va bien (physiquement) », a-t-il rassuré. Trois mots pour calmer les inquiétudes et affirmer son attachement au club. Entre performance et loyauté, le jeune ailier a frappé fort : sur le terrain comme dans les esprits.