INFO Mercato : Un plan secret de l’OM pour Rabiot mis à nu !

La mise à l’écart brutale d’Adrien Rabiot eu des répercussions sur la fin du mercato de l’OM. Les dirigeants de Marseille ont même tenté de faire venir d’autres joueurs de stature internationale pour relancer le projet.

Mercato : L’OM a visé haut pour l’après-Adrien Rabiot

C’est terminé entre Adrien Rabiot et l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a officialisé son départ au soir du 1er septembre dernier. Cette annonce a mis fin à un long feuilleton, débuté par une violente altercation avec Jonathan Rowe. Les deux joueurs ont été écartés par l’OM. L’ailier britannique a filé à Bologne, tandis que le milieu français a rejoint l’AC Milan.

Le départ d’Adrien Rabiot reste une grosse perte pour l’OM. L’international tricolore était pion essentiel du dispositif mis en place par Roberto De Zerbi. Il était même pressenti pour devenir le leader du groupe, avec la Ligue des champions en ligne de mire. Les dirigeants marseillais ont tenté une manœuvre de rachat après cette affaire, indique L’Equipe.

L’OM s’est empressé de mettre la main sur un joueur de classe mondiale en vue de compenser la perte de l’ancien Parisien. Les Olympiens souhaitaient relativiser l’impact de l’affaire Rabiot en signant une star en fin de mercato. Ils ont ainsi tenté de faire signer Dani Ceballos du Real Madrid et Oleksandr Zinchenko d’Arsenal. Ces deux pistes ont finalement échoué. Par contre, Benjamin Pavard a accepté de relever ce défi. Son arrivée en prêt a clore un mercato OM très mouvementée.