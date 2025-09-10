ASSE : Une annonce importante tombe avant Clermont !

Leader de Ligue 2, l’ASSE se prépare à la reprise à défier Clermont Foot dans un déplacement qui s’annonce capital. Un choc qui se jouera à guichets fermés ce samedi 13 septembre. Dans un stade Gabriel-Montpied en travaux, la rencontre promet déjà une ambiance survoltée.

Clermont-ASSE : Gabriel-Montpied affiche complet pour le choc

Le choc de la 5e journée de Ligue 2 entre Clermont et l’ASSE a mis le feu à la billetterie. Ouverte dans un premier temps aux abonnés et fidèles du CF63, elle a été prise d’assaut dès son ouverture au grand public. Résultat : plus une seule place disponible. Et le parcage visiteurs, réservé aux supporters stéphanois, était complet depuis plusieurs jours déjà.

Tout laisse à penser que les Verts seront suivis en masse. Comme souvent, une marée verte pourrait déborder des tribunes visiteurs pour se fondre dans le reste du stade. Une donnée non négligeable qui pourrait transformer cette rencontre en quasi-match à domicile pour Saint-Étienne.

Une affluence record malgré les travaux

Le stade Gabriel-Montpied est en pleine mue, avec une capacité réduite depuis plusieurs mois. Contre Troyes et Grenoble, l’affluence n’avait pas dépassé les 4 700 spectateurs. Pourtant, face aux Verts, un record de la saison est attendu, frôlant voire dépassant la barre symbolique des 10 000 supporters. Une preuve éclatante de l’attractivité intacte de Saint-Etienne.

Dans ce contexte, les hommes d’Eirik Horneland pourront compter sur un soutien massif pour tenter de ramener des points précieux dans la lutte à la montée. Une certitude s’impose : samedi soir, Clermont sera vert. Reste à savoir si les Stéphanois sauront transformer cette ferveur en victoire.