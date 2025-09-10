ASSE : Mauvaise nouvelle pour les Verts avant Clermont !

À la veille d’un déplacement capital de l’ASSE sur la pelouse de Clermont, le club du Forez voit ressurgir de vieux démons. La désignation de l’arbitre d’Ahmed Taleb pour ce match crucial de Ligue 2 ravive les inquiétudes à Saint-Etienne.

Clermont-ASSE : Une annonce qui fait grincer des dents dans le Forez

L’ASSE aborde ce choc de la 5e journée avec une pression supplémentaire. En tête du championnat après un bon début de saison, les Verts rêvent de conforter leur statut de leader. Mais la nomination d’Ahmed Taleb comme arbitre de la rencontre face à Clermont vient troubler la sérénité d’un groupe qui doit déjà se préparer à un déplacement toujours délicat au stade Gabriel-Montpied.

Ce choix arbitral n’est pas anodin pour les Stéphanois. L’ombre d’un passé douloureux plane toujours, et dans un football où le mental joue un rôle crucial, l’appréhension de revivre un scénario défavorable pourrait peser lourdement sur les épaules des joueurs d’Eirik Horneland.

Le traumatisme de Dunkerque encore vif à Saint-Etienne

Impossible pour les supporters stéphanois d’oublier le 3 février 2024. Ce soir-là, à Dunkerque, l’ASSE avait perdu 1-0 sur un corner inexistant accordé par… Ahmed Taleb. Un coup du sort vécu comme une injustice, tant les Verts semblaient en mesure de ramener au moins un point.

Ce revers avait laissé une cicatrice béante dans la mémoire collective du club, ce qui avait alimenté un sentiment d’incompréhension vis-à-vis du corps arbitral. Depuis, chaque désignation de Taleb est perçue avec méfiance, comme une menace latente sur le destin de l’équipe.

Une appréhension légitime avant un match capital

Leader de Ligue 2, Saint-Étienne ne peut se permettre un faux pas dans ce derby régional où chaque détail comptera. L’excellent début de saison des Verts doit être confirmé, mais l’histoire récente incite à la prudence.

Entre ambition sportive et peur de l’arbitrage, ce déplacement à Clermont s’annonce électrique. Aux joueurs stéphanois de démontrer que leur destin ne dépend pas d’un sifflet, mais bien de leur force collective.