Ballon d’Or 2025 : Le secret qui glace le PSG pour Dembélé

Attaquant du PSG, Ousmane Dembélé pourrait être le futur Ballon d’Or. L’international français est l’un des grands favoris au sacre final. A quelques jours de la remise, France Football a décidé de verrouiller l’information jusqu’à la dernière seconde : pas un indice ne filtrera avant la cérémonie du 22 septembre.

PSG : Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé un favori sous haute pression

Auteur d’une saison époustouflante sous le maillot parisien, Ousmane Dembélé s’est hissé parmi les grands prétendants au Ballon d’Or 2025. Dribbles incisifs, passes décisives et buts décisifs en Ligue des champions ont remis l’ailier français sur le devant de la scène mondiale. Paris rêve de voir l’un des siens succéder à Rodri, mais la concurrence est féroce.

Face à lui, Lamine Yamal, le joyau du Barça, incarne la fougue et la fraîcheur d’une génération précoce. Entre la maturité retrouvée de Dembélé et l’insolence juvénile de Yamal, le duel promet une saveur particulière. Le problème ? Personne ne sait qui l’emportera, et c’est précisément ce qui fait trembler le PSG.

Un secret gardé comme un trésor

Vincent Garcia, directeur de France Football, a tranché : fini les rumeurs et les fuites en coulisses. Pas d’interviews anticipées, pas de photos préparées, même le vainqueur ne sera informé qu’au moment de recevoir le trophée. Une décision radicale, au risque de froisser certains clubs désireux d’anticiper la communication autour de leur joueur.

À Paris, ce silence radio laisse place à une inquiétude palpable. Et si le rêve du Ballon d’Or s’évanouissait au dernier moment ? Dans un club habitué aux désillusions européennes, l’incertitude autour de Dembélé a tout d’une énigme de plus à gérer. Verdict le 22 septembre, dans un mélange de sueurs froides et d’espoirs brûlants.