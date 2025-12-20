FC Nantes : Une terrible nouvelle tombe pour le FCN !

Terrible coup dur pour la réserve du FC Nantes. Le coach de l’équipe, Stéphane Ziani écope d’une sanction sévère.

FC Nantes : Stéphane Ziani lourdement sanctionné

Une lourde sanction tombe pour le FC Nantes. Stéphane Ziani, entraîneur de la réserve du FCN, a été suspendu pour seize matchs. Il est impliqué dans les incidents survenus le 7 décembre. C’était lors de la 10e journée de National 3, face à l’USSA Vertou. Les deux équipes s’était quittées sur un score nul (1-1).

Ce jour-là, le derby dégénère. À Marcel-Saupin, la tension monte. L’arbitre a distribué dix cartons lors de ce choc. Ziani s’en prend violemment au milieu de terrain adverse, Jules Chatagneau. L’altercation éclate. La Commission de discipline a enfin rendu son verdict. Les deux hommes ont été sanctionnés. Seize matchs de suspension pour l’entraîneur nantais. Cinq pour le joueur vertavien. Une décision révélée par Presse Océan.

Le FC Nantes ne digère pas ce verdict. Un appel est prévu. L’équipe a besoin de son coach pour livrer de solides performances et rafler des points. La réserve est actuellement quatrième du groupe B de National 3, après onze journées, avec un match en retard à disputer face aux Sables-d’Olonne. L’absence de son entraîneur serait un véritable coup dur.

