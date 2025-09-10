Mercato PSG : Un transfert à 63M€ et déjà un gros malaise ?

Bien que discret lors du mercato de cet été, le PSG a tout de même sorti le chéquier pour boucler un transfert longtemps espéré. Il s’agit de Ilya Zabarnyi, signé à coup de millions d’euros, qui cristallise déjà les débats.

Mercato PSG : Le Paris SG s’est fait avoir pour Ilya Zabarnyi ?

Débarqué de Bournemouth pour 63M€, Ilya Zabarnyi est devenu le symbole du mercato parisien. Le club de la capitale, déjà renforcé par Lucas Chevalier (40M€) et le jeune Renato Marin (18 ans, libre), avait fait du défenseur central de 23 ans son pari majeur. Mais son récent match avec l’Ukraine contre la France (défaite 2-0) a jeté un froid. Pris de vitesse, notamment sur l’action du second but tricolore, Zabarnyi n’a pas rassuré.

Cette prestation relance le débat sur le bien-fondé d’un tel investissement. Pierre Ménès, jamais avare de punchlines, a livré son analyse : « C’est un petit peu juste pour juger encore Zabarnyi, mais je trouve juste que payer 63M€ pour ça c’est juste extravagant. » De quoi alimenter les doutes d’un recrutement déjà sous le feu des critiques.

« Il va falloir attendre… »

Toutefois, l’ancien chroniqueur tempère son jugement. « Il s’est bien fait enrhumer par Mbappé sur le deuxième but des Bleus. Il va falloir attendre pour le juger vraiment », nuance Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube. Autrement dit, patience et indulgence restent de mise pour un joueur encore en phase d’adaptation.

Le PSG, lui, sait qu’il ne peut pas se tromper sur un transfert d’une telle ampleur. Dans un club habitué aux polémiques, chaque prestation de Zabarnyi sera scrutée à la loupe. Entre espoir d’un taulier défensif et crainte d’un flop coûteux, l’histoire parisienne du jeune Ukrainien ne fait que commencer.