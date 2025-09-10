Bonne nouvelle : Gros renfort à l’ASSE avant la reprise !

L’ASSE retrouve peu à peu un effectif au complet. Plusieurs joueurs importants ont signé leur retour à l’entraînement, de quoi offrir un vrai bol d’air avant la reprise.

ASSE : Des retours attendus au centre sportif de L’Étrat

Ce mardi matin, trois visages familiers ont redonné le sourire aux supporters stéphanois. Luan Gadegbeku, Nadir El Jamali et Lucas Stassin ont repris le chemin des terrains aux côtés de leurs coéquipiers, insufflant une énergie nouvelle à un groupe qui en avait bien besoin.

Lire aussi : ASSE : Des incertitudes chez les Verts avant Clermont

Ces retours permettent à l’ASSE de reconstituer un effectif compétitif après plusieurs semaines marquées par des absences. Pour Eirik Horneland, c’est un luxe : disposer de davantage de solutions avant d’aborder une phase décisive de la saison.

Bientôt un effectif au complet ?

La bonne nouvelle ne s’arrête pas là. Strahinja Stojkovic, Dylan Batubinsika, Ben Old, Irvin Cardona et Zuriko Davitashvili, actuellement retenus en sélection, devraient rapidement rejoindre leurs partenaires. De quoi envisager une reprise avec des armes supplémentaires.

À voir

OL : Bonne nouvelle pour Lyon avant le Stade Rennais !

Lire aussi : ASSE : Mauvaise nouvelle pour les Verts avant Clermont !

En parallèle, Yvann Maçon, Mahmoud Jaber et Djylian N’Guessan ont participé pleinement à la séance matinale. À mesure que les Verts retrouvent leurs forces vives, l’espoir d’une saison réussie grandit dans le Forez.