Mercato : Gazidis débarque Saint-Étienne, Horneland viré ?

Moins en vue dans le Chaudron depuis le début de la saison, Ivan Gazidis, président de l’ASSE, était présent à Saint-Étienne ce weekend pour assister au match contre le SC Bastia. Mais le patron de Kilmer Sports Venture pourrait aussi se pencher sur le cas de l’entraîneur Eirik Horneland.

Mercato ASSE : Ivan Gazidis est là, Eirik Horneland en danger ?

Ivan Gazidis n’est pas présent à chaque match de l’AS Saint-Étienne, mais samedi soir le patron des Verts était bien présent à Geoffroy-Guichard. Et le président de Kilmer Sports Venture n’a probablement pas apprécié de voir que, malgré d’énormes investissements réalisés l’été passé, l’équipe d’Eirik Horneland a souffert face à la lanterne rouge de Ligue 2, qui n’avait pas encore inscrit le moindre but loin de ses installations en Corse et qui a contraint l’ASSE au match nul (2-2) dans le Chaudron.

Lisez aussi : ASSE : KSV, Horneland et les Verts sont au banc des accusés

D’après le site Peuple Vert, si Ivan Gazidis a fait le déplacement jusqu’à Saint-Étienne, ce n’est pas seulement pour assister au dernier match de la première partie de saison en championnat de son équipe. Le dirigeant stéphanois est bien conscient que même si les Verts sont deuxièmes de Ligue 2, les performances actuelles ne sont pas de nature à rassurer pour la suite du championnat.

L’avenir d’Horneland bientôt tranché ?

L’objectif de l’ASSE est clair et demeure inchangé : remonter en Ligue 1 à l’issue de l’exercice 2025-2026. Le média spécialisé croit donc savoir qu’Ivan Gazidis pourrait profiter de sa présence à Saint-Étienne pour parler de l’avenir de l’entraîneur norvégien sur le banc du club ligérien.

À voir

OM : Gros coup dur confirmé pour Pierre-Emerick Aubameyang !

Le Sud-Africain a pris connaissance des propos désabusés, et presque énigmatiques, des déclarations d’Eirik Horneland, lequel a pour la première fois évoqué un possible avenir de l’ASSE sans lui.

Lisez aussi : ASSE : Un premier avertissement à Horneland après Bastia

« Dans le Forez, la réflexion est lancée. Kilmer et ses décideurs vont-ils désavouer leur premier choix fort en limogeant Eirik Horneland, la réflexion est au cœur des débats à l’Etrat ! », explique Sylvain Gras, journaliste du site spécialisé dans l’actualité des Verts. Affaire à suivre…

Lire aussi sur Horneland

Mercato ASSE: Ivan Gazidis annonce le verdict pour Horneland

À voir

PSG : Pluie de bonnes nouvelles pour le choc contre Flamengo

ASSE – Bastia : Horneland reconnaît un malaise et ouvre la porte à un départ

L’ASSE chute à la 4e place avant Bastia, Horneland en danger