PSG : Pluie de bonnes nouvelles pour le choc contre Flamengo

Arrivé dimanche soir à Doha, le PSG prépare la finale de la Coupe Intercontinentale prévue mercredi face à Flamengo. Et les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Luis Enrique en provenance du Qatar.

PSG : Luis Enrique avec un groupe au complet face à Flamengo ?

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain affronte Flamengo dans le cadre de la finale de la Coupe Intercontinentale. Vainqueur de la Ligue des Champions en mai dernier, le club de la capitale française essayera d’accrocher ce trophée, soit le 5e de l’année civile 2025. Pour ce faire, Luis Enrique et le staff du PSG pourraient finalement compter sur le retour d’Ousmane Dembélé et Marquinhos.

Absents lors de la rencontre face au FC Metz le week-end dernier, les deux cadres parisiens étaient présents à l’entraînement collectif ce lundi avec leurs coéquipiers. Toutefois, RMC Sport précise que Luis Enrique ne prendra pas de risques avec ses deux joueurs. Le journal Le Parisien annonce même déjà que Marquinhos ne devrait par participer à la rencontre contre Flamengo.

Le quotidien régional explique qu’au-delà de ce possible forfait, le capitaine du PSG inquiéterait le staff médical, avec notamment des petites blessures à répétition depuis le début de la saison. Cette situation devrait donc profiter à Ilya Zabarnyi, qui semblerait la meilleure option pour Luis Enrique lors de la finale de la Coupe Intercontinentale.

D’autres sources assurent que l’international brésilien de 31 ans ne semble plus gêné par sa douleur à la hanche contractée face à l’Athletic Bilbao en Ligue des Champions. Concernant Ousmane Dembélé, le Ballon d’Or 2025 semble complètement remis de sa grippe et postule pour une place dans l’équipe face aux hommes de Filipe Luis. Mais ce n’est pas tout.

Senny Mayulu rejoint le groupe à Doha

Forfait de dernière minute samedi à Metz en raison d’un état grippal, Senny Mayulu était resté à Paris dimanche et n’avait pas voyagé avec le groupe, sur décision du staff parisien. Les dernières heures ont toutefois montré une amélioration nette de son état de santé, comme le rapporte Le Parisien.

Le milieu offensif de 19 ans a ainsi été autorisé à voyager et va rejoindre le groupe du PSG dans les prochaines heures. L’international espoir français pourrait ainsi être présent lors des derniers réglages ce mardi après-midi au stade Ahmad ben-Ali d’Al-Rayyan, théâtre de la finale de la Coupe intercontinentale prévue mercredi face à Flamengo.

