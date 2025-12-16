OM : Gros coup dur confirmé pour Pierre-Emerick Aubameyang !

Attendu ce lundi pour rejoindre la sélection du Gabon pour les préparatifs de la Coupe d’Afrique des Nations, dont l’ouverture est prévue pour le 21 décembre prochain, Pierre-Emerick Aubameyang, l’attaquant de l’OM, a vu son départ finalement avorté. Explications.

Pierre-Emerick Aubameyang forfait pour le premier match du Gabon

Alors qu’il devait prendre la direction du Maroc, où se déroulera la Coupe d’Afrique des Nations du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, Pierre-Emerick Aubameyang est finalement resté à Marseille. L’attaquant de 36 ans a ressenti une gêne lors du choc de la 16e journée de Ligue 1 entre l’OM et l’AS Monaco (1-0), dimanche soir, au stade Vélodrome.

Dans un communiqué publié ce lundi soir, la Fédération Gabonaise de Football confirme que le capitaine des Panthères a « ressenti une douleur à la face postérieure de la cuisse gauche. » En accord avec son équipe nationale, le protégé de Roberto De Zerbi a été pris en charge par le staff médical de l’OM à Marseille.

« Le staff médical de l’Olympique de Marseille a souhaité faire la prise en charge médicale en cité phocéenne après concertation avec le staff médical de l’équipe nationale. Le joueur est indisponible pour le match du 24 décembre contre le Cameroun. En fonction de l’évolution clinique et en imagerie, une participation au match du 28 décembre contre le Mozambique est envisageable », a ajouté la Fédération gabonaise.

Logé dans le groupe F de la Coupe d’Afrique des Nations, le Gabon devra affronter le Cameroun ce 24 décembre puis le Mozambique, le 28 décembre. Les Panthères défient les Champions en titre, les Éléphants de Côte d’Ivoire, le 31 décembre. Un match auquel devrait prendre part Pierre-Emerick Aubameyang.

