Mercato PSG : Campos déchire l’offre d’un cador anglais !

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos a recalé un club de Premier League pendant ce mercato estival. Le géant anglais a envoyé une offre pour un chouchou de Luis Enrique.

Mercato PSG : Luis Campos dit Non à un club de Premier League

Tottenham a tenté un joli coup au PSG pendant ce mercato estival. Le club anglais aurait pris contact avec le PSG pour Senny Mayulu. L’approche n’a pas abouti. Selon TEAMtalk, les Spurs auraient sondé Paris dès cet été. Ils voulaient s’attacher les services du jeune milieu. Les discussions auraient eu lieu discrètement, mais avec insistance.

Le timing, lui, reste parlant : l’offre aurait été déposée dans les toutes dernières heures du mercato. Une tentative de dernière minute, presque précipitée. Paris, pourtant, n’a pas hésité. La réponse a été nette, ferme, sans détour. Mayulu ne part pas. Pour le club de la capitale, céder ce jeune joueur formé au centre n’était pas envisageable.

L’avenir de ce Titi se dessine, au contraire, en rouge et bleu. Car derrière ce refus se cache une volonté du Paris SG de prolonger son contrat. Aujourd’hui, Mayulu est lié au PSG jusqu’en juin 2027. Mais Paris veut aller plus loin. Le projet, c’est de sécuriser son avenir, de lui offrir un rôle croissant dans l’équipe, et surtout d’écarter les convoitises anglaises. Tottenham est donc reparti bredouille. Paris, lui, a réaffirmé sa position : ses jeunes talents, il entend bien les garder et les développer.

