Mercato FC Nantes : Kita lorgne un super crack !

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita vise un dernier coup pendant ce mercato estival. Un joueur libre pourrait débarquer à Nantes.

Mercato FC Nantes : Un possible retour de Léo Dubois ?

Jean-Kevin Duverne n’est plus à Nantes. Après un prêt réussi à Courtrai, le défenseur a pris la direction de La Gantoise. Ce départ laisse un vide que les pensionnaires de la Beaujoire doivent combler. Ils doivent renforcer l’effectif. La direction du FC Nantes peut cibler un joueur libre, un prêt, ou un transfert. Et parmi les libres, un nom revient avec insistance : Léo Dubois.

Formé à la Jonelière, le joueur de 30 ans connaît parfaitement la maison nantaise. En pleine forme durant les quatre saisons, il avait quitté les Canaris en 2018 pour rejoindre Lyon. Depuis, son parcours l’a mené en Turquie, sous les couleurs de Galatasaray puis Basaksehir. Expérience européenne, rigueur défensive, connaissance de la Ligue 1 : Dubois coche plusieurs cases.

Aujourd’hui sans club, il reste une option séduisante pour Luis Castro. L’entraîneur pourrait bénéficier d’un joueur revanchard, désireux de relancer sa carrière. La question, toutefois, se pose : Waldemar Kita acceptera-t-il de lui rouvrir la porte ? Le souvenir de son départ libre vers l’OL reste présent. Mais pour Nantes, l’idée d’un retour de son ancien capitaine ne manque pas d’arguments. Reste à voir si cette piste prendra réellement forme.