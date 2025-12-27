Mercato OM : Le PSG prépare un sale coup contre Marseille !

À l’OM, le mercato ne dort jamais, surtout lorsqu’un talent précoce affole l’Europe. Et cette fois, la menace vient du PSG, prêt à frapper là où Marseille espérait bâtir l’avenir.

Darryl Bakola, le joyau que l’OM n’exploite pas assez

À seulement 18 ans, Darryl Bakola symbolise cette jeunesse marseillaise pleine de promesses mais encore bridée par le contexte. Présent dans le groupe professionnel depuis plus d’un an, le milieu offensif a montré des éclairs de talent, assez pour intriguer recruteurs et observateurs avertis. Son toucher de balle et sa lecture du jeu ne laissent pas indifférent.

Pourtant, les chiffres sont cruels : 114 minutes disputées cette saison, éparpillées sur huit rencontres. Trop peu pour un joueur en pleine construction. À Marseille, la confiance accordée aux jeunes reste mesurée, parfois prudente, souvent frustrante. Un paradoxe dans un club qui se veut formateur mais avance sous pression permanente.

Mercato OM : Le PSG en embuscade pour Bakola, l’Europe en alerte

Selon CaughtOffside, le PSG surveille de près la situation. À Paris, Bakola pourrait incarner ce que Marseille tarde à lui offrir : du temps de jeu et une projection claire. Sous contrat jusqu’en 2027, le dossier est encore maîtrisable, mais le danger est réel pour l’Olympique de Marseille.

Et la concurrence est féroce. Chelsea, Arsenal, Manchester City ou encore Manchester United suivent le jeune Marseillais avec attention. En Europe continentale, la Juventus, le Bayern Munich et Dortmund sont aussi à l’affût. Autant dire que Bakola a l’embarras du choix.

