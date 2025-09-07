Ousmane Dembélé, Ballon d’Or 2025 ? Mbappé clôt le débat !

Un jour après le vainqueur en titre, Rodri, c’est au tour de Kylian Mbappé de parler des chances d’Ousmane Dembélé pour le Ballon d’Or 2025. L’attaquant du PSG est le grand favori pour le Graal.

Kylian Mbappé réclame le Ballon d’Or pour Ousmane Dembélé

De retour avec la sélection espagnole après sa longue blessure de la saison passée, Rodri a donné son avis sur les grands favoris pour lui succéder au Ballon d’Or. Si le milieu de terrain de Manchester City avoue son penchant pour ses compatriotes Lamine Yamal et Pedri, tous deux joueurs au Barça, le protégé de Pep Guardiola a reconnu que le Graal devrait revenir à un joueur du PSG, notamment Ousmane Dembélé.

« C’est difficile, car j’ai des préférences pour mes compatriotes. Après, le PSG a été l’équipe de la saison, il serait difficile d’imaginer ne pas le donner à un joueur de cette équipe. Je suis aussi très heureux pour Luis Enrique, Fabian Ruiz et beaucoup d’autres coéquipiers. Par sympathie, j’aimerais que ce soit Lamine ou Pedri, mais pour les mérites sportifs ou la saison en elle-même, peut-être Ousmane ou Vitinha », a confié Rodri devant les médias.

Au lendemain de cette déclaration du vainqueur 2024 de la plus haute distinction individuelle, Kylian Mbappé a été interrogé à son tour sur le Ballon d’Or. Emboîtant le pas au métronome des Citizens, l’attaquant du Real Madrid a lui aussi plaidé en faveur de la star du Paris Saint-Germain.

« Est-ce qu’il le mérite ? Pour moi, oui. J’espère qu’il va le gagner. Je l’ai soutenu dès le début. J’espère aussi qu’Achraf (Hakimi) sera bien classé, ce serait bien pour les défenseurs, il a fait une saison historique », a déclaré le meilleur buteur de l’histoire du PSG, ce dimanche, dans une interview accordée à Téléfoot, avant de plaisanter sur Lamine Yamal. « Yamal est un très bon joueur, mais Barcelonais », s’est amusé le numéro 10 du Real Madrid.