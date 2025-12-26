Mercato PSG : Après Barcola, Liverpool rêve d’un autre buteur du Paris SG

Le PSG, nouveau terrain de chasse de Liverpool ? Privé d’Alexander Isak pour de longs mois, le club anglais explore le mercato hivernal avec urgence et ambition. Dans cette quête express, le Paris SG se retrouve au cœur d’une opération aussi discrète qu’intrigante.

Liverpool frappé de plein fouet par le sort

Anfield a retenu son souffle, puis s’est figé. La grave blessure d’Alexander Isak, victime d’une fracture du péroné face à Tottenham, a brutalement changé la feuille de route de Liverpool. L’attaquant suédois, auteur de l’ouverture du score avant de sortir sur civière, manquera de longs mois de compétition. Un coup dur sportif, confirmé par un communiqué médical aussi précis que glaçant.

Lire aussi : Coup de tonnerre au PSG : Barcola veut rejoindre Liverpool !

À voir

OL : Endrick explose déjà un record historique à Lyon

Dans ce contexte, les Reds n’ont pas le luxe d’attendre l’été. Le mercato hivernal devient une nécessité vitale, presque une obligation morale envers un public exigeant. Et fidèle à sa réputation, Liverpool ne se contente pas de solutions tièdes : le club anglais cible des profils confirmés, capables d’apporter un rendement immédiat au plus haut niveau.

Mercato PSG : Gonçalo Ramos, l’opportunité parisienne dont rêve les Reds

Selon CaughtOffside, Gonçalo Ramos figure sur la short-list de Liverpool, aux côtés d’Ivan Toney et Dusan Vlahovic. L’idée ? Un prêt sec de six mois, sans option d’achat. Une opération surprise, pragmatique, presque à l’anglaise, qui pourrait séduire toutes les parties si les lignes bougent rapidement. Car au PSG, le statut du Portugais interroge.

Loin d’être un titulaire indiscutable sous Luis Enrique, souvent adepte du faux numéro neuf, Ramos doit se contenter d’un rôle fluctuant. Ironie savoureuse : malgré ce temps de jeu limité, il reste le meilleur buteur parisien de la première moitié de saison avec neuf réalisations. Efficace, discret, mais toujours clinique.

Un départ temporaire offrirait à Ramos ce que Paris ne lui garantit pas toujours : la continuité. Et à Liverpool, l’urgence d’un buteur pourrait transformer ce prêt en coup gagnant. Dans ce jeu d’échecs hivernal, le Paris Saint-Germain détient une pièce maîtresse… sans forcément le savoir.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato : Un génie grec proche de signer au PSG pour 40M€ ?

À voir

PSG Mercato : Accord entre le Paris SG et Manu Koné !

FLASH Mercato : Antonio Rüdiger au PSG cet hiver pour 12M€ ?

FLASH PSG : Vitinha ouvre clairement la porte à un transfert