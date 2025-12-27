Mercato ASSE : Voici la recrue idéale pour Saint-Etienne !

Troisième de Ligue 2, l’ASSE avance mais reste fragile. Pour viser un retour durable dans l’élite, les Verts devront frapper juste lors du mercato hivernal, notamment au milieu de terrain.

Une ASSE solide au classement, mais fébrile dans le jeu

À l’issue de la 17e journée de Ligue 2, l’ASSE est dans les clous. Le podium est occupé, la montée reste à portée, et le projet porté par Eirik Horneland conserve une certaine cohérence. Mais derrière les chiffres flatteurs, les maux sont bien réels. Saint-Étienne marque facilement, parfois trop facilement pour masquer ses failles structurelles.

La défense, notamment, inquiète. Trop friable, souvent surprise sur des situations anodines, elle symbolise les déséquilibres d’un effectif encore en construction. Kilmer Sports Ventures le sait : le mercato hivernal ne sera pas un luxe, mais une nécessité. Et si plusieurs postes sont à renforcer, le cœur du jeu demeure la priorité absolue.

Le vide laissé au milieu, un problème majeur

Le trio Moueffek–Tardieu–Jaber offre des garanties, tandis que le jeune Paul Eymard incarne l’avenir. Mais l’AS Saint-Etienne cherche toujours une sentinelle capable d’apporter autre chose que de la récupération. La de Pierre Ekwah, marqué par un long feuilleton contractuel, a laissé un trou béant.

Un milieu capable de se projeter, de marquer, de faire basculer un match : voilà ce qui manque cruellement aux Verts. Et sur ce point, Laurent Batlles, ancien entraîneur du club, a un avis très tranché.

Mercato ASSE : Enzo Bardeli, le profil qui coche toutes les cases

Dans un entretien accordé à En Vert et Contre Tous, Laurent Batlles n’a pas mâché ses mots. À propos du milieu de Dunkerque, il explique : « Aujourd’hui, ce que fait Bardeli à Dunkerque, c’est exactement ce qu’il manque, quelqu’un qui sait finir les actions au milieu. » Plus encore, il souligne l’absence de variété offensive : « Il leur faudrait aussi quelqu’un capable de faire plus de différences au milieu de terrain. »

À 24 ans, Enzo Bardeli marche sur la Ligue 2. Sept buts, quatre passes décisives en seize matchs : aucun joueur ne fait mieux cette saison. Sous contrat jusqu’en 2026, valorisé à 5 M€, il attire déjà Nantes et Samsunspor. Mais pour l’ASSE, Bardeli représente plus qu’une opportunité : une évidence. Reste à savoir si Saint-Étienne saura foncer… avant qu’il ne soit trop tard.

