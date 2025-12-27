Mercato : 40M€, le PSG tient son nouveau patron de la défense

Le PSG a frappé fort lors du mercato d’été 2024 en recrutant Willian Pacho pour 40 millions d’euros. Depuis son arrivée, l’international équatorien impose son autorité au cœur de la défense parisienne.

Pacho, la nouvelle pierre angulaire du PSG

Le transfert de Willian Pacho a été l’un des coups les plus marquants de l’été 2024. Après des performances remarquées à l’Eintracht Francfort, le défenseur central de 24 ans a rapidement convaincu la direction parisienne de sortir le chéquier. Nasser Al-Khelaïfi n’a pas hésité à investir 40M€ pour s’attacher les services d’un joueur capable de stabiliser une défense parfois friable.

Lire aussi : Mercato PSG : Willian Pacho répond en personne au Real Madrid

À voir

Mercato ASSE : Voici la recrue idéale pour Saint-Etienne !

Sous les ordres de Luis Enrique, Pacho s’est immédiatement intégré, enchaînant les prestations de haut vol. Sa présence rassure et structure la charnière, apportant une solidité jusque-là rarement vue depuis plusieurs saisons au Parc des Princes.

Willian Pacho, « l’assurance tous risques »

L’expertise de Pierre Ménès ne laisse aucun doute : « Pacho est devenu un peu l’assurance tous risques de la défense centrale du PSG. Tantôt il est aligné avec Marquinhos, qui n’est pas dans la meilleure forme de sa carrière, tantôt avec Zabarnyi, qui est vraiment une grosse déception au PSG », analyse-t-il.

« Pacho, il est imperturbable. Il est là, il intervient, il gagne ses duels, il dégage le ballon. Il n’est pas là pour faire des merveilles avec la balle, c’est un vrai défenseur et il en faut aussi », a déclaré le journaliste sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot.

Ces louanges confirment que le Paris SG a misé sur un joueur capable de répondre présent dans les moments cruciaux. Pacho n’est pas seulement un choix stratégique, il est déjà en train de devenir une pièce maîtresse de l’effectif parisien, digne héritier des standards de la Ligue 1.

Lire aussi sur le PSG :

Mercato : Après Barcola, Liverpool rêve d’un autre buteur du Paris SG

À voir

Mercato OL : Le buteur tant attendu débarque à Lyon

PSG Mercato : Accord entre le Paris SG et Manu Koné !

Mercato : Un génie grec proche de signer au PSG pour 40M€ ?