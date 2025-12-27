Mercato OM : Darryl Bakola, Marseille a tranché pour son avenir

Alors que plusieurs clubs européens, dont le PSG, lorgnent sur Darryl Bakola, l’OM a pris une décision ferme concernant son jeune talent. Marseille compte bien sécuriser l’avenir de son milieu offensif prometteur.

PSG et clubs européens : un intérêt qui ne faiblit pas pour Bakola

Darryl Bakola commence à faire tourner les têtes dans toute l’Europe. Selon CaughtOffside, le PSG serait particulièrement attentif à ce jeune milieu offensif marseillais. Mais les regards ne se limitent pas à la France : l’Angleterre, l’Allemagne et l’Italie suivent également de près le joueur, avec des clubs prestigieux comme le Bayern Munich, le Borussia Dortmund ou la Juventus qui s’intéressent à lui.

Pourtant, malgré ce fort engouement, le Marseillais peine à obtenir du temps de jeu cette saison. Avec seulement 114 minutes disputées, Bakola doit encore prouver sa valeur sur le terrain avant de pouvoir espérer franchir le pas vers un club de standing européen.

L’OM veut verrouiller son joyau : pas question de vendre

Face à l’intérêt de plusieurs clubs, l’OM a tranché : Darryl Bakola restera à Marseille. La direction phocéenne souhaite non seulement conserver son jeune talent cet hiver, mais envisage également de prolonger son contrat jusqu’en 2030. Une stratégie claire pour sécuriser l’avenir d’un joueur considéré comme l’un des éléments les plus prometteurs du club.

Cette décision montre la volonté de l’OM de construire autour de ses jeunes talents et d’éviter de céder trop vite face aux offres alléchantes des grands clubs. Bakola pourrait ainsi s’installer durablement dans le cœur de la cité phocéenne avant d’envisager, peut-être, une aventure européenne.

De futurs transferts “à haut risque”

Porter le maillot de Marseille puis celui du PSG reste un sujet sensible dans le football français. Des joueurs comme Hatem Ben Arfa, Lassana Diarra ou Gabriel Heinze s’y sont déjà risqués, parfois au prix de critiques virulentes. Darryl Bakola pourrait, à terme, rejoindre cette liste si le destin le mène un jour dans la capitale, mais pour l’instant, Marseille tient bon.

Le mercato hivernal promet donc d’être animé autour du jeune prodige phocéen. Pour l’heure, Bakola reste sous le ciel de Provence, mais les yeux de l’Europe sont braqués sur lui, prêts à suivre chacun de ses pas.

