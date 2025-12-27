Mercato OL : Le buteur tant attendu débarque à Lyon

Longtemps espéré, le nouveau numéro 9 de l’OL est enfin là. Avec l’arrivée d’Endrick, Lyon frappe fort et rallume la flamme d’un public en quête d’un vrai buteur. Le Brésilien est arrivé sur le sol lyonnais dans la soirée de ce vendredi.

Mercato OL : Endrick, le pari audacieux de Lyon

Barré par une concurrence féroce au Real Madrid, Endrick a choisi Lyon pour grandir. Un prêt stratégique, presque malin, qui permet au prodige brésilien de s’offrir du temps de jeu sans renoncer à l’exigence du haut niveau.

À l’Olympique Lyonnais, son arrivée sonne comme une évidence. Le club cherchait un attaquant capable de combler le vide laissé par Lacazette et Mikautadze. Endrick débarque avec son talent brut, sa fraîcheur et une pression déjà bien assumée.

Un numéro 9 attendu comme le messie

Sur les réseaux sociaux, les premières images en tenue lyonnaise ont déclenché l’euphorie. Sourire aux lèvres, Endrick semble déjà conquis par son nouveau décor rhodanien.

Désormais, l’attente est immense. Les supporters n’ont qu’un rêve : voir le Brésilien faire trembler les filets de Ligue 1. À Lyon, l’espoir a retrouvé un visage… et un buteur.

