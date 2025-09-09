Alerte à l’OM : De Zerbi interpellé pour une recrue estivale

La trêve internationale a mis en exergue un désaccord entre deux entraîneurs. Roberto De Zerbi a été interpellé par Mauricio Pochettino concernant le positionnement de Timothy Weah à l’OM.

OM : Pochettino égratigne De Zerbi sur le rôle donné à Timothy Weah

L’Olympique de Marseille a frappé un joli coup à la Juventus cet été en s’attachant les services de Timothy Weah. L’attaquant américain est arrivé sous la forme d’un prêt payant. Et il doit rapidement s’adapter au style de jeu imposé par Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM l’utilise un cran plus bas en ce début de saison, au poste de latéral.

Lire aussi : OM : De Zerbi récupère deux cracks avant le FC Lorient !

Ce repositionnement n’est pas du goût du sélectionneur des États-Unis. Mauricio Pochettino a interpellé directement le coach italien. « Il a joué à un poste complètement différent de ce que nous attendons », lance-t-il devant la presse. À ses yeux, le manque d’efficacité de Timothy Weah en attaque s’explique par son repositionnement.

À voir

OL Mercato : Lyon soulage le RC Lens en recrutant Satriano

Lire aussi : OM : Bonne nouvelle pour De Zerbi avant le FC Lorient !

Mauricio Pochettino souhaite alors voir son attaquant évoluer à un poste plus offensif à Marseille. « Il faut lui redonner cette habitude, car il la perd un peu en jouant arrière », a-t-il ajouté. Reste à savoir quelle sera la réaction de De Zerbi. Les premiers éléments de réponse seront dès ce week-end. Sa composition d’équipe pour le duel OM-Lorient sera scrutée de près.