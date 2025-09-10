Polémique à l’OM : De Zerbi au cœur d’une grosse erreur !

Roberto De Zerbi se retrouve au cœur d’une polémique grandissante à l’OM. L’entraîneur italien aurait-il commis une erreur de jugement en désignant Leonardo Balerdi capitaine?

OM : De Zerbi, coupable d’avoir mis Leonardo Balerdi en difficulté ?

Leonardo Balerdi traverse une période difficile à l’OM. Devenu capitaine du club, le défenseur argentin peine à assumer pleinement ce statut. Son début de saison ne rassurant pas. Ses erreurs défensives l’ont même placé sous le feu de vives critiques à Marseille.

Cette mauvaise passe de Leonardo Balerdi interroge aussi sur les choix tactiques de Roberto De Zerbi. Le brassard de capitaine est-il devenu un fardeau pour lui ? Serait-ce l’une des raisons de son baisse de niveau sur le terrain ? Telle est la thèse développée par Marc Libbra.

Le brassard de capitaine a tout changé pour lui

L’ancien joueur de l’OM s’interroge sur la pertinence d’avoir confié le brassard à Leonardo Balerdi. Sachant que De Zerbi compte d’autres joueurs d’expérience qui auraient pu assumer ce rôle. En plaçant l’Argentin sous les projecteurs, le choc italien l’a visiblement exposé à une pression supplémentaire.

Ce choix pèserait sur les épaules de l’ancien joueur de Dortmund. Et il expliquerait en partie ses difficultés actuelles. « Peut-être que le brassard surmotive Balerdi et l’amène à faire des erreurs », a indiqué Marc Libbra à La Provence. Il reste à savoir si De Zerbi va revoir sa décision ou continuer de soutenir son défenseur, en dépit de ses contreperformances sur le terrain.