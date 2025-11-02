Stade Rennais : le vestiaire lâche totalement Habib Beye

Le Stade Rennais est en feu… et Habib Beye est en première ligne. Avant la réception du RC Strasbourg, le technicien sénégalais vit des heures sombres, lâché par son vestiaire et maintenu en poste presque par défaut. L’ambiance à Rennes frôle désormais l’implosion.

Stade Rennais : Habib Beye, un entraîneur maintenu sur un siège éjectable

La semaine avait pourtant commencé par un scénario digne d’une série dramatique. Lundi, Habib Beye devait être limogé avant que le club ne se ravise in extremis. Une décision aussi surprenante que révélatrice du chaos qui règne actuellement au sein du SRFC. En interne, tout le monde semble savoir que la confiance s’est évaporée.

Malgré ce climat électrique, Beye dirigera bien son équipe contre Strasbourg. Une rencontre aux allures de dernière chance, où seule une victoire pourrait calmer, un peu, la tempête. Car dans les couloirs du Roazhon Park, le doute n’a jamais été aussi profond.

Mohamed Toubache-Ter enfonce le clou

C’est sur le réseau X que le célèbre insider Mohamed Toubache-Ter a jeté un pavé dans la mare. Ses révélations sont sans appel. « Habib Beye est lâché, je le dis de manière très franche et très cash, par l’ensemble de ses joueurs. Il ne vaut mieux pas qu’un joueur ose dire le contraire, sinon je vais me mettre à parler de Brice Samba, d’Alidu Seidu, de Seko Fofana, du jeune Cissé qui ne peut plus supporter son coach », balance-t-il.

Et l’attaque ne s’arrête pas là. « En off, les joueurs considèrent que leur entraîneur est un menteur, ils l’ont surnommé le caméléon », révèle-t-il. Des propos lourds, qui confirment un vestiaire fracturé et un entraîneur de plus en plus isolé. Selon Ouest-France, si Habib Beye est toujours en poste, c’est avant tout parce que les dirigeants n’ont pas encore trouvé de successeur crédible. En attendant, le club breton marche sur un fil. Une nouvelle défaite face à Strasbourg pourrait précipiter la chute de l’ancien consultant de Canal+, désormais seul contre tous.

