Mercato PSG : Le Paris SG veut frapper fort avec un crack à 100M€

Le PSG ne compte pas rester spectateur sur le mercato des pépites sud-américaines. Après avoir observé la montée en puissance d’Endrick, le club parisien lorgne désormais sur un autre diamant brut venu de Palmeiras : Eduardo Conceição.

Mercato PSG : Eduardo Conceição, le nouveau joyau du football brésilien qui affole le Paris SG

À seulement 15 ans, Eduardo Conceição, surnommé « Dudu », affole déjà les radars européens. Formé à Palmeiras, le jeune attaquant brille par sa maturité et son flair devant le but, au point d’être comparé à Endrick, parti au Real Madrid. Son talent a déjà attiré les regards du Real, de Manchester City… et bien sûr du PSG, prêt à dégainer.

Selon Globo Esporte, Palmeiras aurait déjà repoussé une offre de 16 millions d’euros pour son prodige, conscient de tenir là une future star mondiale. Et à Paris, Luis Campos suivrait personnellement le dossier, séduit par la précocité du gamin.

Une clause libératoire digne des plus grands

Le club brésilien ne compte pas brader sa pépite. Dudu devrait parapher son premier contrat professionnel en décembre, dès ses 16 ans. Une clause libératoire à 100 millions d’euros serait déjà prévue, un signal fort envoyé aux cadors européens.

Le Paris Saint-Germain, qui rêve d’un avenir bâti sur les talents de demain, pourrait bien entrer dans une bataille financière d’envergure. Après Neymar et Marquinhos, un nouveau Brésilien pourrait bientôt faire chavirer le Parc des Princes.

